Lagoa celebra Dia da Mulher com debate e concerto de Capicua

A rapper nortenha Capicua vai atuar na tarde do dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher –, no Centro de Congressos do Arade, com entrada livre para os jovens de Lagoa.

Atualmente uma referência no panorama do hip hop português, Capicua (Ana Matos Fernandes), promete festa neste espetáculo especial. A artista, que é também socióloga e doutorada em geografia, tem já três álbuns editados (“Capicua” em 2012, “Sereia Louca” em 2014 e “Medusa” em 2015) e adota um estilo agressivo, bastante feminista e muitas vezes com tom político.

Capicua vai estar em Lagoa a convite da autarquia para celebrar o próximo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado neste município com um conjunto de propostas diferentes e dirigidas a todos os públicos.

Para além do concerto, outro dos pontos fortes do programa é o debate sobre “Questões de género: fraturantes ou estruturantes?”, também com a participação de Capicua, assim como da socióloga e deputada cantonal de Zurique (Suíça) Isabel Bartal Abílio, que viveu a sua infância e juventude em Lagoa, e uma outra personalidade com responsabilidades no plano nacional. Esperam-se testemunhos vivos num debate que se inicia às 18h00, no auditório municipal de Lagoa e é aberto a todos.

O presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, assinalará ainda o dia 8 de março com o anúncio da criação do prémio municipal Maria Barroso. Dotado de um valor de 30 mil euros, esta iniciativa pretende destacar contributos para a construção de mais igualdade de género e melhor cidadania.

O programa do dia 8 de março inclui ainda, pelas 21h30, a exibição de “Video Lucem”, um espetáculo de cinema mudo acompanhado de música ao vivo com João Frade e Noiserv, que vai ter lugar na igreja matriz de Ferragudo, também com entrada livre.

Integrado no mesmo programa, a 7 de março, pelas 16h00, acontece na biblioteca municipal uma conversa aberta ao público com Maria Helena do Carmo, a autora do livro “A Mulher e o Amor”.

JA