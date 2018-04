Lagoa Bio Market regressa no próximo sábado

Connect on Linked in

Este mês o mercado LagoaBIO terá lugar no sábado, dia 28, e contará com a animação de diversas formações de dança do concelho. A saúde e o bem-estar através da promoção dos produtos de origem orgânica e biológica da região continuarão a estar no centro deste evento promovido pela autarquia de Lagoa, em parceria com a Holistic Fest Portugal – Mystic Soul.

Assim, até outubro, a Praça da República continuará a reunir a comunidade local, estrangeira e turística em torno de uma abordagem positiva de vida saudável.

O Lagoa Bio Market repetir-se-á depois a 26 de maio, 30 de junho, 28 de julho, 25 de agosto, 29 de setembro e 27 de outubro.

O primeiro Lagoa Bio Market deste ano decorreu a 31 de março e contou com a presença de perto de 40 expositores de agricultura biológica, alimentos vivos, chás, ervas aromáticas, doçaria, geleias, vinhos, artesanato, cristais e sabonetes orgânicos.

