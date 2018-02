Lagoa associa-se às comemorações do novo ano chinês

Connect on Linked in

Este é o ano do cão para os chineses, período que se inicia a 16 de fevereiro. Na terça-feira anterior (dia 13), as celebrações têm o ponto alto no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, concelho de Lagoa, pelas 21h00, com o espetáculo denominado ‘Noite da China’. Este evento, que é organizado pela embaixada da China em Portugal, com o apoio do município de Lagoa, é comemorado em 130 países e cerca de 400 cidades em todo o mundo.

A celebração em Lagoa tem como objetivo compartilhar a celebração do ano novo chinês com a população algarvia, fomentando ativamente a amizade entre os dois povos, desejando votos de felicidade a toda a comunidade local.

O espetáculo no Centro de Congressos do Arade vai contar com a Companhia de Canto e Dança de Zhengzhou e a Companhia de Dança da Escola Secundária Pui Ching de Macau, que apresentarão danças clássicas e danças étnicas da China e músicas instrumentais chinesas.

O ponto alto da noite irá para o grupo de Monges do Templo Shaolin. Os monges do famosíssimo Templo Shaolin brindarão o público presente com os seus habituais e espetaculares movimentos de kung fu.

