Lagoa apresenta 12 eventos âncora para 2018

A Câmara Municipal de Lagoa vai promover, no próximo sábado, dia 20 de janeiro, às 20h30, no Centro de Congressos do Arade, a apresentação pública dos eventos e projetos âncora para 2018. A noite terminará com o espetáculo de Carlos do Carmo “Fado é Amor”.

O Festival Sons do Fado (4, 18, 28 de fevereiro e 3 de março), o Humorfest – Festival de Humor de Lagoa (10, 17, 23, 24 e 31 de março), o Lagoa Wine Show 2018 (28 a 30 de abril), o Carvoeiro Black and White (16 de junho), o Festival Lagoa Jazz (22, 23 e 24 de junho), o Mercado de Culturas à Luz das Velas 2018 (5 a 8 de julho), a Mostra do Doce Conventual (18 a 22 de julho), o Festival Sons do Atlântico (11 a 15 de agosto), a FATACIL (17 a 26 de agosto), o Festival Internacional de Guitarra de Lagoa (15 a 29 de setembro), as Estátuas Vivas no Natal 2018 (14 e 15 de dezembro) e o Arade Music Fest (31 de dezembro de 2018 e 1 de janeiro de 2019), são os grandes eventos que a autarquia tem programados até ao final de 2018, ano em que a câmara liderada por Francisco Martins elegeu a educação como prioridade da sua ação governativa.

Já no passado dia 16 de janeiro, o concelho de Lagoa comemorou o seu 245º aniversário. “Ao longo destes quase dois séculos e meio, o concelho de Lagoa não parou de se afirmar no contexto de uma região e de um país privilegiadamente plantados à beira mar. O crescimento da população e a diversificação de atividades económicas são notórias. A par destas, vêm-se afirmando nos últimos anos, dinâmicas culturais que confirmam o concelho de Lagoa como espaço urbano onde é possível usufruir de elevada qualidade de vida”, acentua a autarquia.

NC|JA