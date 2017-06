Carvoeiro veste-se de preto e branco por uma noite

Connect on Linked in

Transformar a antiga aldeia de pescadores num espaço cosmopolita de diversão é o grande objetivo do evento “Noite Black & White”, marcada para o próximo dia 17 de junho, na vila de Carvoeiro. A organização, a cargo da autarquia de Lagoa, estima atrair este ano cerca de 30 mil pessoas vestidas a rigor para celebrar o início do verão. A animação de rua e a música de várias gerações são as grandes atrações desta festa, que tem entrada livre

No ano passado, foram cerca de 25 mil as pessoas vestidas a rigor que celebraram o início do verão na vila de Carvoeiro, concelho de Lagoa. Nesta edição – a quarta da festa “Noite Black & White” – a organização espera atrair 30 mil visitantes, nacionais e estrangeiros, para uma noite onde os estabelecimentos comerciais e as esplanadas estão abertas até mais tarde.

A edição de 2017 da “Noite Black & White” realiza-se no próximo dia 17 de junho, na praia e ruas do centro do Carvoeiro, das 20h30 às 3h00, com entrada livre.

Segundo a Câmara de Lagoa, o evento tem sido um sucesso e o objetivo de “dinamizar e transformar, por uma noite, a antiga aldeia de pescadores num espaço cosmopolita de diversão” tem sido amplamente alcançado.

“Este projeto de animação e atração turística surgiu em 2014, tendo como objetivo reforçar a ocupação hoteleira do concelho numa época ainda não considerada alta no turismo do Algarve, e aumentar a notoriedade turística do Carvoeiro a nível nacional e internacional”, refere a autarquia lagoense, frisando que “em apenas três edições, esta iniciativa do município tornou-se um megaevento de referência, tendo já uma importância determinante na economia local do concelho de Lagoa”.

Mega pista de dança no areal

Uma das principais novidades desta edição é o alargamento da área de animação à rua dos Pescadores, anfiteatro junto da Igreja e extensão da estrada do Farol. A organização destaca ainda, a nível de animação, “o prolongamento da mega pista de dança do areal até ao largo da praia com som e ecrãs led em simultâneo nas duas áreas”.

“O branco e o preto são obrigatórios e transversais às várias manifestações, que vão desde a dança à animação de rua, com particular destaque para a música de diferentes géneros e procedências”, refere a organização.

Ainda de acordo com os promotores do evento, o largo da praia e as ruas do centro do Carvoeiro terão “nove cenários diferentes”, que irão acolher “mais de uma dezena de espetáculos de música e dança, ao longo da noite”.

Assim, o “Carvoeiro Noite Black & White” arrancará às 20h30 com a música de Malcolm Macmillan, que trará as sonoridades das terras altas da Escócia às ruas do Carvoeiro.

O Quarteto Sul`Arte e a fadista Inês Graça farão a transição do dia para a noite com música clássica e fado, respetivamente.

Entre as 21h00 e as 23h30, o trio Zé Manel Martins irá pôr o público a dançar ao som dos temas mais conhecidos da sua discografia, tais como, “Semba da Saudade”, “Kalumba” e “Sambila”.

A partir das 22h00, ininterruptamente até às 2h00, a música e os vídeos dos anos 70, 80 e 90 serão protagonistas no cenário da estrada do Farol, com os Djs Beecuts e Alex Ramos.

Às 21h20, no cenário da rua do Barranco, o projeto Night & Day Jazz Trio apresentará ao público o novo jazz contemporâneo, interpretado por músicos emergentes que, embora não enquadrados em qualquer tendência estilística, acrescentam ao jazz vitalidade, dinâmica, energia rítmica e multidirecionalidade.

Música dos anos 50 à atualidade

A programação deste evento prossegue às 21h50, com a subida ao palco da estrada do Farol do grupo Let`s Go Out Band, que irá brindar o público com um repertório de músicas emblemáticas, desde os anos 50 à atualidade.

Por seu lado, o anfiteatro do Carvoeiro, junto à ermida, será o cenário que irá acolher um espetáculo de capoeira e a banda brasileira Roda de Samba.

O palco do largo da praia, às 22h50, receberá a Daddy Jack Band, que irá transportar o público aos anos 70 e 80 com hits icónicos dançáveis de diversos géneros.

Das 00h00 às 3h00, o areal da praia do Carvoeiro irá transformar-se numa mega pista de dança com a atuação dos Djs Sunlize e Pete Sleev.

Face à escassez de estacionamento, a Câmara de Lagoa anunciou que vai reforçar a linha regular de autocarros gratuitos e os vários estacionamentos.

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – 8 DE JUNHO)

NC|JA