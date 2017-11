Lagoa acolhe sessão sobre novas guias para transporte de resíduos

Connect on Linked in

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, promovem, no próximo dia 27 de novembro (segunda-feira), pelas 15h00, no Convento São José, em Lagoa, uma segunda sessão de esclarecimento e divulgação sobre as novas guias para o transporte de resíduos.

Este novo procedimento eletrónico de registo de produtores de resíduos e desmaterialização das guias de transporte de resíduos, surgiu no âmbito da implementação de uma portaria, datada do passado dia 26 de abril.

Esta sessão está aberta a todos os interessados que produzam resíduos (comércio, serviços, restauração, indústria) e tenham de encaminhar os mesmos e a operadores de gestão de resíduos. A participação é gratuita mas necessita de inscrição.

