Lagoa acolhe exposição fotográfica “Portugal em Bicicleta”

O município de Lagoa e o fotógrafo João Fonseca apresentam ao público a exposição fotográfica intitulada “Portugal em Bicicleta”.

“Através das fotografias presentes na exposição, pretende-se dar a conhecer um pequeno resumo das imagens mais marcantes do que foi a época velocipédica durante todo o ano de 2017, antes do começo da temporada 2018”, adiantam os promotores da exposição.

Os visitantes poderão apreciar cerca de três dezenas de imagens do pelotão nacional e internacional misturado com a beleza das paisagens de norte a sul do país.

Esta exposição, inserida no âmbito da Volta ao Algarve em Bicicleta, estará patente no pavilhão municipal de Lagoa e poderá ser visitada até ao próximo dia 4 de março, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 22h30.

