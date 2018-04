Lagoa acolhe exposição de bonsai nas Fontes de Estômbar

Connect on Linked in

O Centro de Interpretação do Sítio das Fontes, em Estômbar, irá receber, no próximo domingo, dia 29 de abril, uma oficina e exposição dedicada a bonsai. Lagoa associa-se a esta arte ancestral como forma de divulgar o gosto pelo uso das espécies mediterrânicas para fins ornamentais e paisagísticos.

A oficina, desenvolvida em parceria com o Clube Bonsai do Algarve, decorrerá entre as 9h45 e as 17h30 e proporcionará aos proprietários de bonsai a possibilidade de compreender um pouco melhor estas pequenas árvores e os ecossistemas onde se desenvolvem.

A exposição de Bonsai patente no Centro de Interpretação da Natureza do Sítio das Fontes servirá para explicar as origens e as principais técnicas envolvidas na obtenção de verdadeiras obras de arte vivas.

JA