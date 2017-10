Parece que los medios en todo el mundo están interesados en hacernos ver y creer que solo es importante la noticia del día, es como si el ayer no existiera, y de esta forma temas y situaciones de vital importancia quedan atrás, olvidadas, sin que nadie las resuelva, como heridas abiertas que se pretende que el tiempo sane y que solo son atendidas si se repiten.

No llega al mes aun el atentado de Cataluña, donde dedicaron todo un día de acto multitudinario de homenaje “a los Mossos d´escuadra”, por el solo hecho de haber dado a conocer los nombres y las identidades de los asesinos de más de 40 personas inocentes, sin haber aclarado por qué nunca dijeron que habían sido alertados con antelación de este posible atentado por los servicios de inteligencia de E.E.U.U. y otros países. La prensa no se ocupó de esclarecer si fue esto una estrategia de la Generalitat para realzar a sus Mossos sobre la Policía Nacional en su afán por declararse un estado independiente. No acaban de asumir que no hacemos nada con llevar al Olimpo a los encargados de la seguridad de un país por aclarar hechos cuando ya han sido cometidos, la gloria la merecen aquellos que lo hacen antes que los desastres sucedan.

Hace solo unos meses nos despertó una noticia de un gran robo de armas en arsenales del Ejército Portugués, dejándonos claros a todos que ya no hay seguridad en ninguna parte, se nos dijo, a través de la prensa, que se había creado una comisión investigadora del caso, nunca se supo, o al menos los medios no siguieron para nada los resultados de dicha investigación, si aparecieron las armas, si fueron detenidos los ladrones, quiénes eran, a quiénes iban destinadas, si detrás de todo esto había oficiales del propio ejército, qué medidas se tomaron con los jefes que respondían por la seguridad de estas armas, etc. Tal parece que esto ya no es importante, sin embargo, el esclarecimiento y conocimiento de todos sobre estos hechos serían muy útiles para que no volviera a suceder.

Tampoco son importantes ya los grandes incendios que se han producido en las últimas jornadas en los territorios de Portugal y España, nos hubiese gustado conocer si la policía ha podido encontrar las causas que los provocaron y las personas que lo hicieron.

Todas estas importantes noticias se suplantan constantemente por la noticia del día, crímenes pasionales, personas desaparecidas, nuevos casos de abusos de géneros, accidentes de tráfico, elecciones, riñas entre partidos y otras que aunque, por supuesto tienen importancia, no“son tan trascendentales para un país o una región determinada, ni tampoco aportan los elementos necesarios para conformar las acciones morales y jurídicas que deben formarse en una sociedad civilizada en la que hoy conocemos como estado de derecho.

Queremos conocer siempre el final de una noticia sencillamente porque más que el nombre y la imagen de un asesino queremos ver el nombre y la imagen de un posible asesino que fue detenido antes de cometer el hecho y que se den a conocer en los medios las medidas ejemplarizantes y lo suficientemente severas a aquellos ciudadanos que planificaban la muerte de miles de personas inocentes y dedicarles entonces jornadas de homenajes a los agentes que descubrieron estos hechos.

Poder ver y escuchar qué se ha hecho con los que se dedican a quemar bosques. una sanción sensata podría ser una pena de 20 años reforestando todas aquellas hectáreas que hoy yacen calcinadas, quizás con ello se lo piensen mejor los futuros Pirómanos.

Tenemos derecho a saber el final de la increíble historia del saqueo de un arsenal del ejército con la infantil justificación de que estuvo 3 meses con las cámaras de seguridad rotas y más de 24 h sin pasar rondas de guardia por falta de personal, cuando conocemos que en otros lugares se destinan efectivos policiales 24 h a cuidar objetivos que no tienen importancia alguna. ¿Es que acaso el presupuesto de defensa no es el mismo? Es interesante también que el pueblo lo conozca, pues es quien paga dichos presupuestos, un gran por ciento, incluso con muy bajos salarios, sabiendo que con ellos también pagan los altos salarios de oficiales y generales que debían responder por esto. Y es bueno que lo sepan no por la satisfacción que pudieran sentir, sino para que los que venga a ocupar ahora esta responsabilidad se la tomen más en serio.

Es cierto que la primicia es muy necesaria en los medios hoy en día, pero deben recordar que su papel principal, más que el sensacionalismo en sí, es la educación general de su pueblo, no solo es dar a conocer el hecho, sino seguirlo hasta que concluya; es la única forma de que en realidad la noticia sirva para algo, que todos conozcan su consecuencia y cómo la sociedad y las leyes hacen cumplir lo dispuesto y, sobre todo, dejar claro que nadie ni nada está por encima de la ley, puesto que donde no hay ley comienza la barbarie y este debe ser el propósito principal del hoy llamado 4to. poder: “los medios de información”.

*Erasmo Lazcano Lopez com Manuel Marquez Rondon