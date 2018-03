Kássio nomeado para os Prémios Internacionais da Música Portuguesa

Print This Post

O cantor algarvio Kássio está nomeado em três categorias (“Dance”, Pop” e “Música Popular”) nos Internacional Portuguese Music Awards 2018 (Prémios Internacionais da Música Portuguesa), cuja gala se realiza anualmente nos Estados Unidos.

Estes prémios pretendem reconhecer o trabalho de artistas de ascendência portuguesa e que se têm destacado junto da comunidade portuguesa. Kássio é natural da Luz de Tavira e reside nos Estados Unidos da América. A sua última digressão incluiu concertos naquele país, em Inglaterra, na França, na Suíça e na Alemanha.

A gala deste ano dos IPMA, agendada para o próximo dia 21 de abril, voltará a ter como palco o Zeiterion Performing Arts Center, em New Bedford, cidade do estado de Massachusetts localizada a cerca de 80 quilómetros de Boston. Será transmitida por vários canais de televisão: RTP International (RTPi), The Portuguese Channel, XFINITY (on-demand), SIC International e FPTV Toronto.

Apesar de pouco conhecido no nosso país, Kássio conta com um percurso artístico bastante sólido, com 10 trabalhos discográficos editados em 17 anos de carreira. A sua carreira tem sido ainda marcada pelo projeto “àVariações”, de tributo (homenagem) a António Variações.