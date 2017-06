Juventude Socialista conclui ciclo de formação autárquica

Connect on Linked in

A Juventude Socialista (JS) do Algarve pretende juntar num único dia, candidatos do PS às autárquicas com associações e outros ‘stakeholders’ considerados fundamentais para a criação do manifesto autárquico jovem para o Algarve.

Ao longo dos últimos meses, a Federação da JS Algarve, em parceria com as concelhias, tem levado a cabo o “Ciclo de Formação Autárquica”, com o objetivo de munir os militantes da JS e do PS de ferramentas adicionais para o desafio autárquico.

Este ciclo de formação termina no próximo sábado, em Albufeira (15h30 – 17h30), na biblioteca Municipal Lídia Jorge, com o evento “Focus Group”, onde se pretende que candidatos do Partido Socialista às autárquicas interajam com os mais variados representantes juvenis (movimentos juvenis, associações, clubes desportivos, entre outros).

Das dinâmicas de grupo criadas no “Focus Group”, sairá o manifesto autárquico jovem para o Algarve.

Durante este ciclo formativo foram desenvolvidos três grandes pilares de formação tendo em consideração as eleições que se avizinham.

Álvaro Bila, Adriano Pimpão e Marcelo Guerreiro foram os formadores convidados para as formações sobre juntas de freguesia, assembleias municipais e executivos camarários, respetivamente. As formações contaram sempre com casa cheia, tendo sido encerradas pelo secretário Geral da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves.

As propostas jovens, recolhidas após a auscultação destes importantes ‘opinion leaders’ regionais, serão posteriormente enviadas a todas as candidaturas do partido socialista a nível local.