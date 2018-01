Judo regressa a Messines que recebe estágio com os olímpicos Adrián e Héctor Nacimiento

Connect on Linked in

Após vários anos de inatividade, o judo volta a fazer parte da oferta desportiva da comunidade de S. Bartolomeu de Messines através da Casa do Povo daquela localidade do concelho de Silves, que aposta novamente a modalidade.

O judo passou a fazer parte da oferta desportiva daquela instituição desde o passado dia 15 de janeiro. Os treinos decorrem às segundas e às quartas, das 18h00 às 19h00, na sala polivalente.

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, realiza-se o primeiro Estágio da Associação Distrital de Judo do Algarve no Pavilhão Desportivo da Casa do Povo, destinado a cadetes, juvenis, juniores, seniores e veteranos que contará com a presença de equipas da Andaluzia e com a participação do judoca olímpico espanhol Adrián Nacimiento.

Este estágio será dirigido pelo treinador olímpico espanhol Hector Nacimiento.

Para além do estágio, realiza-se, também nas instalações da Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines, uma ação de formação de treinadores e o 1.º Estágio Associativo de Árbitros dirigido pelo árbitro internacional paralímpico, e 6.º Dan, Eduardo Garcia.

Os responsáveis da secção da judo daquela Casa do Povo consideram que “nos dias de hoje, é cada vez mais importante o convívio entre pares numa perspetiva de socialização e de consciência cívica. Assim, a nossa missão passa também pelo contributo para a promoção do desenvolvimento pleno das crianças e jovens da nossa comunidade”.

“Pretendemos utilizar o desporto como suporte necessário para apoiar o crescimento normal da criança. Reconhecemos a importância de estimular o interesse de crianças e jovens por uma atividade física regular desde tenra idade, de forma a criar hábitos de vida saudáveis com o intuito de que perdurem durante a vida adulta”, acrescentam.