JSD disponível para colaborar com o IPDJ Algarve

Mais de um ano depois de entregar um conjunto de sugestões à atual direção regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), presidida por Custódio Moreno, a Juventude Social Democrata (JSD) do Algarve remeteu uma missiva àquela entidade para saber se as sugestões entregues se enquadram com o atual projeto e de que forma podem ser aproveitas.

Os jovens sociais democratas algarvios querem saber se as suas propostas estão a ser tidas em conta, nomeadamente a “dinamização e transformação da sede do IPDJ numa casa de juventude de referência no Distrito”, para o “crescimento da dinâmica do movimento associativo juvenil na região”.

Em fevereiro de 2016, e de forma a dar resposta ao repto lançado pelo então presidente daquela direção regional, Luís Romão, a JSD/Algarve decidiu entregar um conjunto de sugestões assentes nos pilares estratégicos definidos pela então Direção Regional do IPDJ.

Agora, a JSD/Algarve diz estar “inteiramente disponível para se reunir com a Direção Regional do IPDJ, de forma a debater estas sugestões e outras mais, bem como para nos ser dado a conhecer melhor o atual projeto da Direção Regional do IPDJ sobre estas temáticas”.