JSD/Algarve arranca esta semana com a iniciativa “À sexta-feira com…”

A Comissão Política Distrital da Juventude Social Democrata do Algarve (JSD/Algarve) inicia esta sexta-feira (20h00) no restaurante “A Cegonha”, em Albufeira, um ciclo de jantares de militância com personalidades da vida do PSD. O primeiro será com José Matos Rosa, deputado e secretário-geral da Comissão Política Nacional.

A iniciativa pretende reunir a “família laranja” e reforçar a militância através da partilha das histórias e momentos marcantes relacionadas com o percurso político dos convidados.

“É fundamental não esquecer que temos muitos jovens que entram no partido e merecem ter momentos simples de militância em que possam conhecer melhor a história do partido com o qual se identificam e lhes seja dada a oportunidade de colocar dúvidas, olhos nos olhos, a figuras de relevo do nosso partido.”, considera o presidente da JSD/Algarve, Carlos Gouveia Martins.

O mesmo responsável acrescenta que “cabe às estruturas políticas adaptarem-se à realidade que nos rodeia”. “Queremos, desta forma, procurar, de uma outra maneira, reaproximar-nos dos jovens e dar as boas-vindas aos novos militantes que temos”, explica.