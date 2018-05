JSD Algarve homenageia Fernando Negrão em VRSA

Connect on Linked in

O líder dos deputados social-democratas, Fernando Negrão, regressou à região pela qual encabeçou lista às Legislativas de 2002 e de onde iniciou o seu percurso na Assembleia da República, para participar como convidado na iniciativa “À 6.ª feira com…”, organizada pela JSD Algarve e que decorreu em Vila Real de Santo António.

Filho e neto de algarvios, Fernando Negrão, que trabalhou parte da sua vida no barlavento algarvio, foi homenageado com uma recordação da sua primeira entrevista aquando cabeça-de-lista pelo PSD no círculo eleitoral de Faro, em sinal de reconhecimento pelos dirigentes algarvios.

As dezenas de algarvios presentes tiveram oportunidade de questionar Fernando Negrão sobre a sua eleição para líder do Grupo Parlamentar do PSD, assim como as posições do PSD sob liderança de Rui Rio.

A JSD/Algarve não deixou passar a oportunidade de questionar sobre a limitação de mandatos dos deputados dentro do Grupo Parlamentar do PSD, ouvindo palavras de incentivo do convidado desta sessão sobre a necessária renovação dos quadros políticos assim como do próprio sistema político.

Igualmente, foram colocadas questões relacionadas com a habitação para jovens, que recentemente a JSD/Algarve propôs levar às 16 assembleias municipais da região, não deixando passar outros temas da atualidade, entre as quais as condições da EN125.

A iniciativa contou com a presença dos presidentes da câmara municipal, Conceição Cabrita, da assembleia municipal (e deputado), José Carlos Barros, das juntas de freguesia de Monte Gordo e de Vila Real de Santo António, Ricardo Reis e Jorge Nogueira, bem como de Elsa Cordeiro, em representação do PSD/Algarve.

Pelas palavras do presidente da Distrital da JSD/Algarve, Carlos Gouveia Martins, assim como do jovem vila-realense Tiago Monteiro, firmou-se a vontade de, em breve, haver a reativação da concelhia da JSD de Vila Real de Santo António.