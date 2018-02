JSD: A importância de um novo hospital no Algarve explicada a um vendedor de queijos da Serra da Estrela

Connect on Linked in

Durante a terceira edição da Academia de Formação Politica “Formar Algarve”, promovida pela JSD, foi lançado aos formandos, pelos “padrinhos” da academia, Bruno Inácio e a deputada Joana Barata Lopes, um desafio simples, mas de complexidade de construção: explicar a importância da construção de um novo Hospital no Algarve a um vendedor de queijos na Serra da Estrela.

O desafio exigia, para além de potenciar a criatividade de cada um, que os jovens algarvios reflectissem, seriamente, sobre a importância das decisões políticas na vida das pessoas, independentemente da região em que são aplicadas.

As vencedoras deste desafio foram Catarina Santos e Raquel Graça, cuja qualidade das respostas “foi inequívoca”, segundo os avaliadores.

No passado dia 22 de fevereiro, como prometido e em virtude da ausência do país de uma das vencedoras, a convite e com a ajuda dos “padrinhos” do Formar Algarve, a Comissão Política Distrital da JSD levou Catarina Santos a conhecer o dia-a-dia dos deputados e os espaços mais emblemáticos da Assembleia da República, o que nas palavras do Presidente da JSD/Algarve, Carlos Gouveia Martins, é “uma forma de premiar a sua dedicação que culminou numa excelente prestação”.