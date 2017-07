Jovens lançam livro para preservar a língua que cá temos

Connect on Linked in

Um grupo de jovens pôs mãos à obra para juntar mais de 1.500 palavras e expressões que só um algarvio entende… e às vezes já nem isso! Trata-se de uma espécie de dicionário de “algarviês” que pretende “dignificar a região e distinguir os lugares que melhor a dignificam”. Se não sabe o que é “griséus”, “esgarrar o samerrote”, “bicoso” ou “escalmorrado” o melhor é ler o livro para não ficar “almareado” nem “marafado”

“Dar de vaia”, “esgarrar o samerrote”, “bicoso”, “moce d´um cabreste”, “escalmorrado”, “alcagoita”, “marafado”, “almareado”, “nevrinhar”, “lamber os cambeiros”, “tem avonde”, “feniscadinho”, “griséus” ou “pu dieb”. Se não percebeu nada do que aqui foi escrito – no tradicional “algarviês” – o livro Lugares e Palavras do Algarve, lançado na passada sexta-feira, no auditório do IPDJ, em Faro, pode ser uma grande ajuda.

Este é um projeto liderado por um grupo de jovens que tem por base a preservação do património linguístico da região algarvia…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 13 DE JULHO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve