Jovens “inundados” com propostas e atividades em Portimão

A festa de abertura da 20ª edição do Março Jovem de Portimão tem lugar esta quinta-feira, às 17h30, na escola secundária Poeta António Aleixo, num evento que contará com a participação do músico Daniel Kemish.

Este ano, a autarquia apresenta uma programação diversificada e repleta de propostas que vão da música ao desporto, passando pelo teatro, cinema, animação de rua e workshops.

No ano em que Portimão é eleita Cidade Europeia do Desporto para 2019, o desporto tem especial destaque nesta edição do Março Jovem, com um leque diversificado de oferta desportiva gratuita.

Destaca-se, no dia 2 de março, uma festa solidária com duas aulas especiais no ginásio Village Fitness. Nos dias 3 e 4 de março, será a vez de Portimão acolher a primeira e segunda etapas da Taça de Portugal de BMX Race no parque da juventude e, entre 5 e 11 de março, o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes dinamiza a Semana do Exercício e Desporto.

Na área da música e entretenimento, destaque para o concurso de bandas Março Jovem 2018, que terá lugar no bar Marginália, em Portimão, com as eliminatórias a decorrer nos dias 10, 17 e 24 de março, e a grande final no dia 25, sempre com início às 22h00.

No dia 17 de março, o Portimão Arena recebe o concerto, já esgotado, “Algarve in the night”, a cargo da equipa de locutores do programa “As manhãs da Comercial”, da Rádio Comercial…

