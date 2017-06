Jovens ingleses causam tumultos em Albufeira e no aeroporto de Faro

Um grupo de jovens ingleses provocou ontem desacatos no aeroporto de Faro, depois de já ter causado problemas na rua dos bares da Oura, em Albufeira, na madrugada de segunda-feira.

Segundo o “Correio da Manhã”, a PSP, que acompanhava o embarque dos jovens, foi forçada a intervir para repor a normalidade, pelo menos num confronto que envolveu duas jovens. Ainda assim, o JA apurou junto das autoridades que ninguém foi detido. O mesmo jornal adianta que o grupo comprou um pacote conhecido como ‘Portugal Invasion’, que oferece uma semana de férias em Albufeira por 600 euros.

Entretanto, o PS de Albufeira já veio a público manifestar a sua preocupação por estes acontecimentos, frisando que “estes incidentes têm projetado uma imagem negativa do concelho, que indigna e preocupa quem, como nós, sente a terra e não se revê no caminho que estamos a seguir”.

“A massificação excessiva do turismo levou à mudança do perfil do turista que nos visita, cada vez com menos poder de compra, com reflexo direto no comércio e restauração e, infelizmente, na própria segurança da cidade”, refere o presidente do PS de Albufeira, Ricardo Clemente.

Já no verão de 2015, os desacatos na praia da Oura foram notícia em Portugal – e também no estrangeiro -, depois de três elementos da GNR terem sido alvo de agressões por parte de oito cidadãos franceses que se encontravam a provocar desacatos.

Na altura, a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) alertou que as agressões e as injúrias aos elementos da GNR “estão a cair na banalização” e, “pese embora o facto de a legislação prever um agravamento da pena para este tipo de crime, a verdade é que raramente há consequências para quem o pratica”.

A APG lamentou ainda que “as notícias de agressões a profissionais da GNR no Algarve, na época de verão, já não sejam novidade, sem que se vejam sinais por parte da tutela de que tem consciência que são necessárias medidas extraordinárias”.

“Há zonas do Algarve que na época de veraneio têm um acréscimo sazonal de população, em que se potenciam as situações que podem resultar em violência, sendo que os recursos humanos disponibilizados são insuficientes. Como verão o Algarve aqueles que o escolhem como destino de férias, ao terem conhecimento que nem os próprios profissionais da GNR se sentem seguros?”, lia-se num comunicado da associação.

No entanto, apesar dos alertas, as rixas e os desacatos continuam a preocupar os moradores e os comerciantes das ruas mais movimentadas da cidade de Albufeira.

JA