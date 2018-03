Jovens de Alcoutim mantêm aulas de guitarra gratuitas

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou a renovação do acordo de cooperação com a Associação de Guitarra do Algarve (AGA). Com um apoio autárquico de 14 mil euros, a AGA vai continuar a ensinar música, com base na guitarra clássica, a crianças e jovens do concelho de forma gratuita.

Nos termos do protocolo, com a validade de um ano, a AGA proporciona aulas de guitarra a várias dezenas de crianças e jovens em Alcoutim e Martim Longo, garante a promoção de audições públicas e organiza a participação em encontros musicais no contexto da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve.

“Proporcionando uma equidade de oportunidades entre o interior e o litoral, o projeto tem assumido uma grande importância no concelho, não apenas na formação musical dos jovens, mas também ao nível da dinamização da vida cultural local”, explica a autarquia alcouteneja.