Jovens de Albufeira vestem a pele de arqueólogo

Connect on Linked in

Durante as férias da Páscoa, a Câmara de Albufeira promove um conjunto diversificado de atividades lúdicas, divertidas e muito pedagógicas, programadas especialmente a pensar nos mais pequeninos.

Até dia 23 de março, os jovens dos 9 aos 14 anos, podem inscrever-se na “Oficina de Arqueologia”, a realizar no Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, de 2 a 5 de abril, entre as 9h30 e as 16h00. Durante quatro dias os jovens irão vestir a pele de arqueólogo, participando ativamente em diversas tarefas, nomeadamente no âmbito dos trabalhos de escavação, desenho, limpeza, prospeção e visitas a locais de interesse cultural e patrimonial. Para o efeito, deverão trazer vestuário velho, sapatos fechados, chapéu ou boné e luvas.

Para além de duas oficinas criativas, a decorrer no arquivo histórico, de 26 a 29 de março, que visam dar a conhecer às crianças os símbolos associados à época pascal e o seu significado histórico, o município disponibiliza ainda mais duas propostas a decorrer na biblioteca municipal Lídia Jorge e no Museu Municipal de Arqueologia.

“Férias Escolares+Diversão=Biblioteca” foi o tema escolhido para o programa a decorrer na biblioteca municipal, com o qual se pretende cativar os jovens leitores a embarcar numa aventura, onde não irá faltar a criatividade e a imaginação.

Nos dias 27 e 28 de março, das 10h00 às 13h00, decorre o ateliê “Pequenas Artes da Páscoa”, onde os participantes poderão realizar diversos trabalhos manuais alusivos à quadra. No início do mês de abril, 3, 4 e 5, no mesmo horário, as atividades serão dedicadas à celebração do Dia Internacional do Livro Infantil. “Em Busca das Personagens Perdidas…” é o mote do ateliê de escrita criativa, onde as crianças serão desafiadas a imaginar uma história e a criar as suas personagens em 3D.

NC|JA