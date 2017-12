Jovem algarvio é campeão mundial de acordeão

Print This Post

Luís Mira, aluno de acordeão do Conservatório de Música de Lagoa, da classe do professor Gonçalo Pescada, conquistou o primeiro lugar na classe júnior variété, no 67º Troféu Mundial de Acordeão, que decorreu em Onet-le-Chateau, em França, entre 23 e 29 de outubro de 2017.

“A vitória do Luís Mira como campeão mundial de acordeão vem reforçar a projeção internacional que os alunos da academia têm granjeado além fronteiras e premiar o trabalho do aluno e do professor Gonçalo Pescada”, adianta a Academia de Música de Lagos/Conservatório de Música de Lagoa.

JA