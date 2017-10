José Praia leva música algarvia ao extremo oriente

Connect on Linked in

O artista algarvio José Praia, de Albufeira, está de malas feitas para uma nova digressão que, desta vez, o levará até ao extremo oriente.

José Praia parte já no próximo dia 20 para Macau, passando depois pelo norte do Vietnam e finalizando as suas actuações em Hong Kong. Regressará ao Algarve no dia 01 de novembro para cumprir os compromissos da sua agenda de concertos na região algarvia.

Depois, no final de dezembro atuará nos Açores (na ilha de São Miguel) e na Madeira, onde fará três espetáculos, um dos quais na passagem de ano. “É muito bonito levar o Algarve comigo”, diz José Praia, recordando que o seu repertório musical é baseado em interpretações da sua autoria e referentes ao Algarve, com particular destaque para Albufeira, onde vive.