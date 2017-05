José Graça é o escolhido pela coligação PSD/CDS para Loulé

Connect on Linked in

José Graça, de 57 anos, que atualmente desempenha as funções de diretor regional adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, é o nome escolhido pela coligação PSD/CDS para encabeçar a lista à Câmara de Loulé nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro.

José Graça é natural de Salir, casado, licenciado em agronomia, foi docente na Universidade do Algarve, vereador e vice-presidente da Câmara de Loulé, presidente da comissão política do PSD Loulé, vice-presidente do PSD Algarve, vice-presidente do NERA – Associação Empresarial do Algarve e presidente da ASGARVE – Associação dos Engenheiros Agrónomos e Silvicultores do Algarve.

Por outro lado, a coligação anunciou o nome de Seruca Emídio, o antigo presidente da Câmara de Loulé, como o candidato à assembleia municipal.

Nas últimas eleições, disputadas em 2013, o PS destronou o PSD da Câmara de Loulé, com o socialista Vítor Aleixo a conquistar 48,34% dos votos (cinco mandatos), contra os 34,94% (quatro mandatos) alcançados pelo candidato social-democrata, Helder Martins. Nessas eleições, o CDS concorreu sozinho, conquistando 2,10% dos votos neste concelho.

