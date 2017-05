Jornalista Arménio Aleluia Martins homenageado aos 77 anos

Connect on Linked in

No próximo dia 19 de maio vai decorrer um jantar de homenagem a Arménio Aleluia Martins, o decano dos jornalistas do Algarve, que faz 77 anos. A cerimónia vai decorrer no restaurante do parque de campismo de Albufeira.

“Ainda no ativo, Arménio Aleluia Martins fez parte de mais de uma centena de associações do Algarve, escreveu dezenas de livros, é uma estrela do golfe e sabe animar como ninguém um encontro de amigos”, adianta o grupo de amigos que está a organizar este evento para homenagear o diretor do jornal “A Avezinha”.

“Conhecido pela sua afabilidade e saber, nunca de cansou de dar o seu tempo e o seu trabalho aos outros, independentemente da religião, do clube, cor partidária ou orientação sexual. Cabe, agora, aos seus amigos retribuírem, em uníssono, cantando-lhe os parabéns em forma de homenagem”, acrescentam os promotores da iniciativa.

O jantar tem um preço fixo de 15 euros, sendo necessário proceder à inscrição até ao próximo dia 15 de maio pelo email: [email protected]

JA