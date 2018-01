Jornadas de História do Baixo Guadiana regressam a VRSA

Connect on Linked in

.

As Jornadas de História do Baixo Guadiana estão de regresso a Vila Real de Santo António para a sua quinta edição. A iniciativa está dividida em três datas, tal como nos anos anteriores, durante as quais investigadores de diferentes áreas historiográficas irão partilhar temas ligados à História do Baixo Guadiana, onde o “Grande Rio do Sul” assume um papel central.

A primeira sessão realiza-se esta sexta-feira, a partir das 09h30, no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, e inicia-se com a comunicação “A presença de estrangeiros no Baixo Guadiana: breve estudo comparativo entre o início do séc. XX e o início do séc. XXI”, conduzida por Maria Luísa Francisco, da Universidade Nova de Lisboa.

A sessão inaugural irá ainda abordar “El Bajo Guadiana durante el periodo 1580-1640”, comunicação ministrada por Enrique Arroyo Berrones, conhecido investigador ayamontino. À tarde, a partir das 14h00, as jornadas reservam uma visita à Casa dos Marqueses de Ayamonte, conduzida por Enrique Arroyo Berrones.

As Jornadas de História do Baixo Guadiana são organizadas pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, através do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, e contam com a colaboração de historiadores, docentes universitários, técnicos do património, entre outros oradores. Estão inseridas na programação cultural da Eurocidade do Guadiana, projeto que envolve os municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte (Espanha) e que tem como missão a partilha cultural na fronteira do Guadiana.

As próximas sessões das jornadas estão agendadas para os dias 9 de março e 18 de maio. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através de e-mail ([email protected]) ou telefone (281 510 260).