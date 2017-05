Jornadas Culturais da Formação em Ação realizam-se em Vila Real Sto António

Connect on Linked in

O Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, do IEFP, irá realizar as primeiras “Jornadas Culturais da Formação em Ação”, em Vila Real de Santo António, na próxima semana, de terça, dia 16, a sexta-feira, 19.

Esta iniciativa será dinamizada por todos os formandos integrados em ações de formação profissional ministradas pelo IEFP em Vila Real de Santo António e Tavira.

O dia 16 será dedicado a palestras informativas dando destaque ao turismo e a práticas de alimentação saudável. No dia 17, os formandos apelarão a uma postura mais saudável, dedicando o dia ao exercício físico com uma caminhada e peddy paper.

O dia 18 será dedicado à comunidade e, para isso, irão realizar-se algumas ações de sensibilização social, na Praça Marquês de Pombal, entre as 10h00 e as 17h00. Destacam-se a recolha de artigos para animais, que reverterá a favor da Guadi (associação de animais de VRSA), rastreios de saúde gratuitos, quermesse a favor da Cruz Vermelha e uma “feira” de diversos artigos a favor do Centro de Acolhimento para aquisição de material de pintura. A tarde terminará, em grande, com uma mega-aula de kizomba, a cargo do professor Ângelo Ramos, a iniciar às 16h00.

As “Jornadas Culturais da Formação em Ação” encerrarão, no dia 19 de maio com uma visita pedagógica à Feira Islâmica de Mértola.