Jorge Palma e Poli Correia dão concerto inédito em Quarteira

Esta quinta-feira, 30 de novembro, pelas 21h30, no salão paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar, em Quarteira, o Cine-Teatro Louletano promove um concerto inédito e único, em formato acústico, com o músico quarteirense Poli Correia (mais conhecido como Sam Alone) e o prestigiado Jorge Palma, o qual tem o ingrediente extra de ser o espetáculo em que Poli Correia apresentará, mano a mano com Jorge Palma, temas do seu primeiro álbum cantado em português, cuja edição está para breve.

Este concerto revisita, assim, quer o repertório dos dois intérpretes e compositores, quer as suas influências musicais, sempre imbuídos de um espírito aventureiro e desassossegado.

Os bilhetes para este espetáculo custam cinco euros, sendo a lotação limitada à capacidade da sala onde se realiza o concerto, o qual conta com o apoio da Paróquia de Quarteira.

