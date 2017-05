Jogos de Quelfes com duas semanas de desporto na região

Connect on Linked in

A edição deste ano dos Jogos de Quelfes, o maior e mais emblemático dos eventos de promoção do olimpismo, arrancou na sexta-feira na localidade espanhola de Ayamonte e vai decorrer durante duas semanas em cinco localidades do Algarve.

Este ano o mote é “Celebrar o Olimpismo valorizando o Ser Humano”. As provas desportivas realizam-se em instalações colocadas à disposição pelos concelhos anfitriões: Ayamonte, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira.

O programa inclui torneios e provas de andebol (olímpico e adaptado), atletismo, basquetebol, boccia, ciclismo, duatlo (canoagem e atletismo), equitação adaptada, futebol, lenço grego, natação, râguebi e vela, envolvendo cerca de 1800 alunos, oriundos de 14 concelhos do Algarve, Alentejo e Andaluzia. Está ainda prevista a participação do concelho de Odivelas, da região da Grande Lisboa.

O encerramento está agendado para dia 19 de maio nas instalações do IPDJ, em Faro.

Partindo de atividades desportivas, tanto em modalidades integradas nos currículos escolares como em especialidades criadas para este projeto, os Jogos de Quelfes proporcionam oportunidade para uma vivência dos participantes que conjugue a atividade física e ações de assunção concreta dos princípios éticos do olimpismo, como o elogio do adversário (com leitura de uma frase de elogio ao oponente antes de cada jogo ou prova), a confraternização após a competição, o reconhecimento do antagonista como colaborador ou o pódio coletivo, em que todos são vencedores.

Os Jogos de Quelfes marcam o encerramento da Atlantíada, projeto de promoção do Olimpismo como filosofia de vida e modelo de cidadania, estruturado em três eixos fundamentais: «Ensinando o Olimpismo» (Olimpismo como estado de espírito), «Difundindo o Olimpismo» (o Olimpismo como filosofia de vida) e «Vivendo o Olimpismo» (desporto cultura e ambiente como pilares do Olimpismo) cujo objeto é precisamente o 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Na sexta-feira, o município de Ayamonte preparou um programa que incluiu a última etapa da “Estafeta Chamada para os Jogos”, precedida da inauguração da exposição «O Brilho do Triunfo Olímpico» e de uma conferência alusiva ao tema do olimpismo, lecionada pelo presidente da Academia Olímpica Espanhola e uma das maiores autoridades mundiais na matéria, D. Conrado Durantez.