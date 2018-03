Jogador do Farense esfaqueado em Vilamoura

Connect on Linked in

Tavinho, jogador do Farense, foi esfaqueado esta madrugada junto a um bar de Vilamoura e está internado no Hospital de Faro com ferimentos graves no pescoço.

Octávio Barros (conhecido por Tavinho), de 24 anos, desentendeu-se com outro indivíduo que estava no local. O alerta foi dado às 05h15. A GNR foi a primeira força de segurança a chegar à ocorrência, mas o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

O jovem avançado é natural de Almancil e está a cumprir a segunda época no Farense. Chegou ao clube da capital algarvia na temporada 2016/2017 proveniente do Almancilense. A sua formação foi feita nas camadas jovens do Internacional de Almancil.

Ontem à tarde, o Farense tinha derrotado o Olhanense, em Olhão, garantindo a passagem ao “play-off” de subida à Segunda Liga.