Joaquim Guerreiro, criador do festival F, morre aos 49 anos

Morreu Joaquim Guerreiro, diretor delegado do Teatro Municipal de Faro e criador do festival F, que se realiza anualmente naquela cidade e que neste momento está em curso. Tinha 49 anos e não resistiu ao cancro contra o qual vinha lutando.

Antes do festival F, cuja edição de 2017 termina hoje, Guerreiro começou por deixar a sua marca enquanto criador do festival MED, em Loulé, hoje uma referência no que toca a eventos de “músicas do mundo”.

Também nessa cidade, impulsionou a Noite Branca e ajudou a reabilitar o Cine-Teatro Louletano.

No passado mês de fevereiro, foi anunciado como cabeça de lista do PSD/Loulé para as próximas eleições autárquicas, mas dois meses depois desistiu da sua candidatura por motivos de saúde.

O funeral de Joaquim Guerreiro realiza-se na próxima segunda-feira, às 11h30, em Querença, no concelho de Loulé.

As câmaras de de Faro e Loulé já manifestaram o seu pesar pela morte de Joaquim Guerreiro, que faleceu esta madrugada, cerca das 3h00, no hospital de Loulé, vítima de doença prolongada.

Joaquim José Ramos Guerreiro, 49 anos, era diretor delegado do Teatro das Figuras desde maio de 2014. Antes, já tinha exercido funções enquanto dirigente associativo e membro de diversos órgãos autárquicos, tendo sido vereador na Câmara Municipal de Loulé, com os pelouros da Cultura, Eventos e Turismo, entre 2009 e 2013. Desempenhou ainda as funções de Chefe do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Loulé e de coordenador, durante oito anos, do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas dessa autarquia.

Nesta triste ocasião, o JA deixa também um voto público de profundo pesar aos familiares e amigos.

JA/Rede Expresso