João Vasconcelos preocupado com degradação do cais de Silves

João Vasconcelos, deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo Algarve, questionou o Governo sobre as necessárias intervenções no cais fluvial de Silves.

O deputado quer saber se o Governo tem conhecimento da situação em que se encontra o cais, se irá intervir e quando.

Trata-se dum cais de embarque e desembarque localizado frente ao mercado municipal e é uma das infraestruturas de apoio à náutica de recreio localizada no concelho de Silves, cuja autoridade portuária é da competência da Docapesca, empresa do setor empresarial do Estado, que por seu turno é tutelada pelo Ministério do Mar.

Em causa está o estado de degradação visível a que chegou aquela infraestrutura, não apresentando condições de segurança para os utentes, nem para o atracamento das embarcações de recreio e turísticas que o usam com regularidade, no âmbito de passeios turísticos.

A estas situações acresce o facto da maioria dos utentes – visitantes de faixa etária mais idosa com mobilidade condicionada -, não ter qualquer equipamento de apoio ao embarque e desembarque destas pessoas, quer através de rampa, ou outra solução.

“O cais necessita de uma intervenção urgente para ser adaptado às limitações do público que o usa com maior regularidade, assim como para suprir as carências de segurança visíveis”, refere o parlamentar algarvio.

Todos os anos a cidade de Silves é visitada por milhares de turistas, e alguns optam por chegar à cidade embarcados, numa viagem de barco no rio Arade que o transporte desde Portimão a Silves, traduzindo-se esta numa alternativa complementar e cultural que tem vindo a aumentar a procura nos últimos anos e deve ser incentiva.