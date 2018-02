João Guerreiro é a “Personalidade do Ano” para o Lugar ao Sul

Connect on Linked in

O Lugar ao Sul escolheu João Guerreiro como “Personalidade do Ano a Sul – 2017”. A cerimónia de reconhecimento realiza-se na próxima segunda-feira, dia 5, às 18h00, na Câmara Municipal de Tavira.

“Escolhemos o Prof. João Guerreiro, por todo o seu percurso, mas essencialmente pelo mérito e missão que desempenhou na coordenação comissão técnica independente para análise dos incêndios ocorridos em junho, na região Centro do País”, explica Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara de Castro Marim e que integra o Lugar ao Sul.

A cerimónia de segunda-feira contará com as intervenções de Gonçalo Duarte Gomes, em representação do Lugar ao Sul, do presidente da Câmara de Tavira e da AMAL, Jorge Botelho, do jornalista Idálio Revés e do homenageado, João Guerreiro.

O site/blog Lugar ao Sul (www.lugaraosul.pt) é uma rede informal, plataforma de opinião, que se considera livre e apartidária, onde são partilhadas, diariamente, ideias soltas sobre os mais variados temas, com o azimute sempre virado ao sul.

Esta plataforma de opinião integra Pedro Pimpão, Luís Coelho, Bruno Inácio, Dália Paulo, Gonçalo Duarte Gomes, Filomena Sintra, João Fernandes, Sara Luz, André Botelheiro, Cristiano Cabrita, Joana Cabrita e Hugo Barros.