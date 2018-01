Jerónimo de Sousa estará em Faro no próximo dia 27

Connect on Linked in

O PCP vai promover, no próximo dia 27 de janeiro, um comício regional, que terá lugar no Grande Auditório da Universidade do Algarve (Gambelas, Faro), às 16h00, e que contará com a presença e intervenção de Jerónimo de Sousa.

Além do secretário-geral do PCP, a iniciativa contará ainda com a intervenção de Joana Sanches, membro do Comité Central do PCP, que intervirá em nome da Direcção da Organização Regional do Algarve.

Esta iniciativa “contribuirá para a valorização do papel do PCP nos avanços e conquistas alcançados nesta nova fase da vida política nacional, bem como, face às opções do Governo PS de submissão às imposições da União Europeia e aos interesses do grande capital, para a afirmação de uma política e de um rumo alternativo, uma política patriótica e de esquerda que responda, de forma estrutural, aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país”, explicam os comunistas.

O PCP explica ainda que, neste comício, estarão presentes “as questões mais significativas que se colocam à região e que tem merecido o acompanhamento e intervenção do PCP”: a exigência de melhores salários e mais direitos e o combate à precariedade laboral que atinge milhares de trabalhadores na região; a luta pela defesa e valorização dos serviços públicos, com destaque para a situação preocupante no sector da saúde na região mas também para o encerramento de postos de correios e outros problemas relacionados com ensino e transportes; a luta contra as portagens na Via do Infante e pela sua abolição; a defesa do aparelho produtivo regional, cada vez mais carente de investimento e estímulo ao seu desenvolvimento.

Numa sala que espera receber cerca de 500 pessoas, o comício contará também com música popular portuguesa com a actuação de Luís Galrito e António Hilário. A iniciativa contará com transportes organizados a partir de todos os concelhos do Algarve.