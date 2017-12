Jazz nas Adegas regressa a Silves a 13 de janeiro

Connect on Linked in

A segunda edição do Jazz nas Adegas terá lugar em 2018, sendo organizada pela Câmara Municipal de Silves. Esta atividade integra, mais uma vez, a programação cultural 365 Algarve, sendo que o Ginásio Clube de Faro assegura a contratação dos artistas.

A edição de 2018 terá oito sessões, que de janeiro a abril se realizarão duas vezes por mês, passando pelas adegas de quase todos os produtores dos Vinhos de Silves (marca própria do município).

“Esta iniciativa pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de jazz”, adianta a organização.

A primeira sessão está agendada para o dia 13 de janeiro, com início pelas 21h00, na Quinta João Clara (Alcantarilha) e contará com o grupo Low Tech Groove. Esta quinta, com 28 hectares, começou a laborar em 1975, quando João Clara a adquiriu e plantou a sua primeira vinha. Atualmente, a Quinta João Clara é dirigida por Edite Alves e as suas filhas Ana e Joana Alves.

As restantes sessões do Jazz nas Adegas terão lugar a 20 de janeiro (Jazz à Capela, no Convento do Paraíso, Silves), 10 de fevereiro (Chustinatra, na Quinta do Francês, Silves), 24 de fevereiro (Power Trio, na Quinta do Barradas, Silves), 10 de março (P.L.I.N.T, na Quinta do Barranco Longo, Algoz), 17 de março (Badalo Quarteto, na Quinta da Vinha, Silves), 7 de abril (Alexandre Dahmen Trio, na Quinta do Outeiro, Silves) e 14 de abril (Yanina Mantuano, na Quinta da Malaca, Pêra), sempre às 21h00.

O ingresso para cada sessão custa 10 euros e inclui, para além do concerto, prova de vinhos, uma visita ao castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

