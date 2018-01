Jazz nas adegas promove os vinhos do Algarve

Connect on Linked in

A segunda edição do “Jazz nas Adegas” arrancou, no passado dia 13 de janeiro, na Quinta João Clara, em Alcantarilha, com lotação esgotada para ouvir o quarteto Low Tech Groove e degustar os vinhos da região.

Organizado pelo município de Silves, este programa de animação, inserido no programa de apoio 365 Algarve, tem os próximos concertos marcados para os dias 20 de janeiro, na Quinta Mata-Mouros (Silves), dia 10 de fevereiro, na Quinta do Francês (Odelouca), dia 24 de fevereiro, na Quinta do Barradas (Venda Nova), 10 de março, na Quinta do Barranco Longo (Algoz), dia 17 de março, na Quinta da Vinha (Sítio da Vala), dia 7 de abril, na Quinta do Outeiro (Silves) e no dia 14 de abril, na Quinta da Malaca (Pêra). Todos os espetáculos têm lugar às 21h00.

Todos os produtores ligados a este evento estão localizados em Silves e o objetivo, segundo a presidente da autarquia, Rosa Palma, foi o de “associar o território aos vinhos dos produtores aqui localizados e desta forma dar a conhecer os vinhos do Algarve e de Silves em particular, pois é o concelho que agrega mais produtores”.

Para os produtores algarvios, esta é uma forma original e diferente de dar a conhecer os seus vinhos, tanto ao público local como estrangeiro.

Dado o sucesso do evento, realizado pela primeira vez o ano passado, verificou-se o aumento da participação e interesse dos produtores participantes, que passaram de seis para um total de oito produtores aderentes.

“Os ingredientes de associar a boa música ao bom vinho e a espaços privilegiados resultam na enorme adesão registada ao evento”, salienta Rosa Palma.

Já Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), mencionou “estar satisfeito com a moldura humana presente, o que confirma que atualmente os vinhos do Algarve já conseguem atrair público devido à qualidade e imagem positiva que têm”.

Segundo a organização, para assistir aos espetáculos é necessário efetuar a reserva junto dos serviços da Câmara de Silves, tendo o ingresso para cada sessão o custo de 10 euros (que inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, voucher de visita ao castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho).

