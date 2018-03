Jazz e vinho fazem a festa nas adegas de Silves

Connect on Linked in

A sessão agendada para o dia 7 de abril da iniciativa Jazz nas Adegas terá lugar na Quinta do Outeiro, em Silves, com a banda Alexandre Dahmen Trio como atração. Uma semana depois, no dia 14 de abril, é a vez de Miss Manouche atuar na Quinta da Malaca, em Pêra. Ambas as sessões realizam-se às 21h00.

A organização destaca que esta segunda edição do Jazz nas Adegas está a ser um “enorme sucesso”, com todas as sessões a esgotar.

De referir que esta é uma iniciativa promovida pelo Município de Silves e que integra a programação cultural 365 Algarve.

O Ginásio Clube de Faro assegura a contratação dos artistas, reunindo um conjunto de formações artísticas pensada para dar a conhecer os produtores dos Vinhos de Silves (marca própria do Município) e dinamizar culturalmente os locais onde os mesmos se produzem.

A participação nas sessões do Jazz nas Adegas está sujeita a reserva obrigatória antecipada (através do e-mail do setor de turismo da Câmara de Silves), tendo o ingresso, para cada sessão, o custo de 10 euros, que inclui o concerto, prova de vinhos do produtor, voucher de visita ao castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

JA