Já existe um guia para quem gosta de pedalar na região

Quem gosta de pedalar asfalto fora para descobrir destinos turísticos tem agora um bom motivo para escolher o Algarve. A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de editar o primeiro guia de percursos de ciclismo de estrada do Algarve, desafiando principiantes e ciclistas experientes a pegarem na bicicleta para desbravarem 16 concelhos durante o ano.

É inédito, tem quase 90 páginas e 41 trajetos definidos para dar uso ao pedal: o guia publicado pela RTA em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo pretende promover as excelentes condições do destino algarvio para atividades ao ar livre, em especial para o ciclismo e cicloturismo.

Os percursos abrangem todos os concelhos da região e estão segmentados por níveis de dificuldade, do mais fácil ao mais exigente.

“Este guia é inovador. Trata-se da primeira publicação do género editada na região e surge um ano depois de termos começado a desenvolver o ‘Cycling & Walking’ no Algarve, um nicho turístico relacionado com o produto de turismo de natureza. Com ela queremos mostrar que temos ótimas condições para a prática do cicloturismo e do ciclismo, responsáveis por vários milhões de viagens anuais na Europa”, afirma o presidente da RTA, Desidério Silva.

