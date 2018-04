Investigador algarvio faz importante descoberta sobre a pneumonia

Connect on Linked in

Vítor Fernandes, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina, da Universidade do Algarve, acaba de publicar na revista Nature Microbiology, em conjunto com outros investigadores das universidades de Leicester, Dundee, Nottingham e Oxford, os resultados de uma importante investigação na área da pneumonia.

O trabalho, que traz a público relevantes descobertas acerca do mecanismo responsável pela proliferação da infeção bacteriana causadora da pneumonia, bem como do envenenamento do sangue (septicemia) que dela advém, revela ainda dados inéditos sobre aquela que está entre as principais causas de morte associadas à doença.

Os investigadores descobriram qual a razão para a bactéria Streptococcus pneumoniae (causadora da pneumonia) aparecer no sangue, tornando-se indetetável numa fase inicial – a chamada “fase eclipse” – mas, proliferando, no entanto, mais tarde, de forma abrupta e mortífera.

“Esta investigação já foi testada, com sucesso, com resultados bastante promissores e de grande interesse para a comunidade científica, que, um vez mais, colocam em destaque investigadores portugueses a trabalhar na investigação em medicina e biomedicina”…

