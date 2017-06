Internet gratuita alargada na cidade de Lagos

Connect on Linked in

A cidade de Lagos vai contar com mais cinco zonas de acesso a internet grátis. O anúncio foi feito na semana passada, depois da assinatura do contrato de financiamento entre o município de Lagos e o Turismo de Portugal.

O projeto, que se enquadra no Programa Valorizar (Projeto de Promoção e Valorização da Oferta Turística de Lagos / Criação e disponibilização de Zonas de acesso a Wi-Fi) destina-se, essencialmente, à disponibilização de redes sem fios no centro histórico e zonas com maior afluência de turistas no município de Lagos, para além de uma aplicação que disponibilizará informação turística como pontos de interesse turísticos, agenda cultural de eventos, mapa com as zonas de internet gratuita disponíveis e acesso direto ao portal da autarquia.

Com esta iniciativa, serão criadas cinco áreas de cobertura de internet, nomeadamente nas zonas do largo da igreja de Santo António, praça Infante D. Henrique, praça Gil Eanes, largo do Marquês de Pombal e mercado municipal.

Com este projeto, a autarquia de Lagos pretende “apoiar todos os visitantes a usufruírem o mais possível das valências do concelho”, na medida em que “a partilha de experiências nas redes sociais é incentivada como veículo alternativo da promoção turística de Lagos”.

Atualmente, o município já disponibiliza zonas de acesso gratuito à internet no gabinete do munícipe do edifício da câmara, na biblioteca municipal, no centro cultural e no Espaço Jovem.

Prevê-se que o projeto, cujo investimento ronda os 60 mil euros, esteja concluído em agosto de 2017.

Aljezur projeta rede de pontos de acesso à internet

Entretanto, o município de Aljezur viu recentemente aprovada a sua candidatura “Criação de Rede de Pontos de Acesso Wi-Fi (Hot-Spots) no concelho de Aljezur”, ao Programa Valorizar.

Para o efeito, o Turismo de Portugal vai conceder um apoio financeiro de 40 mil euros, sendo que o custo total de execução do projeto é de 45 mil euros.

“Pretende-se com o projeto disponibilizar o acesso gratuito à internet nas quatro freguesias do concelho, incidindo os mesmos nas zonas históricas de cada uma delas”, adianta a autarquia.

Assim, no concelho de Aljezur, foi considerada a zona histórica da vila. Já na freguesia de Bordeira, mais propriamente na localidade de Carrapateira, foi também considerado o núcleo histórico daquela localidade. Por outro lado, na freguesia de Odeceixe, idealiza-se uma intervenção também na zona histórica daquela localidade, enquanto na freguesia de Rogil vai abranger a localidade e as suas praias.

NC|JA