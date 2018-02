Intermarché lança plataforma de adoção animal

Connect on Linked in

No mês em que se comemora o Dia do Animal de Estimação, o Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, está a lançar, até ao dia 26, a Feira do Animal com uma oferta segmentada por tipo de animal.

Em paralelo, é lançado um novo projeto de responsabilidade social: a Plataforma de Adoção Animal Amigame.

Alojada no site do Intermarché, esta plataforma visa o apoio a instituições de adoção de animal a nível nacional e que permite visualizar os animais disponíveis para adoção e enviar o pedido diretamente para a Associação. A plataforma conta já com mais de 100 animais para adoção.

Outro dos objetivos da plataforma Amigame é disponibiliza, nos pontos de venda Intermarché, vales de 5 a 25 euros para que os seus clientes possam adquirir e assim fazer o donativo às associações de apoio aos animais que se encontrem inscritas na plataforma.

O valor dos vales angariado é atribuído mensalmente às associações em forma de alimentação, acessórios e/ou outros bens necessários às associações inscritas.

O modo de funcionamento é muito simples: as instituições devem enviar a sua candidatura para integrar a plataforma e, uma vez inscritas, podem partilhar toda a informação referente aos animais que têm para adoção. A plataforma Amigame funciona assim como meio de divulgação da identidade dos animais, facilitando o contacto entre a instituição e o interessado na adoção.

Além desta plataforma, o Intermarché presenteia os seus clientes com uma oferta de 10% de desconto em cartão em todos os produtos da marca Canaillou até dia 26 de fevereiro. Canaillou é a marca própria da insígnia dedicada ao universo animal, que foi eleita como marca estrela que significa que até 26 de fevereiro, toda a alimentação e acessórios animais da marca estão com 10% de desconto em cartão (exceto às segundas-feiras, nas quais mantém os 25%).

“O Intermarché tem um modelo de funcionamento muito próprio, os nossos aderentes (donos de loja), vivem nas localidades onde implantam as suas lojas e por isso têm um conhecimento profundo das necessidades dos seus clientes e da comunidade onde estão inseridos. Esta proximidade permite-nos fazer coisas com real impacto na vida de quem nos visita. A plataforma Amigame surgiu, de forma muito natural, deste conhecimento e desta proximidade. Primeiro com pedidos das instituições e depois pela vontade de ajudar que aderentes e clientes foram expressando,” explica Mathieu Descoubès, administrador de Marketing do Intermarché,

acrescentando ainda que, com este projeto, o Intermarché pretende “por um lado, ajudar as instituições a encontrar um novo lar para estes animais e, por outro, ajudar as pessoas que gostam e têm possibilidades de ter um animal de companhia a encontrá-lo de forma simples e acessível na localidade onde habitam.”