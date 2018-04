Intermarché lança as “5 Semanas Mais Baratas de Portugal”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O Intermarché, insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, lança esta quinta-feira uma campanha que conta com a atriz Maria João Abreu e promete levar aos portugueses as “5 Semanas Mais Baratas de Portugal”.

Até 16 de maio, de norte a sul do país, as lojas Intermarché serão invadidas por “ofertas bombásticas”, incluindo uma em que a insígnia garante que devolve duas vezes a diferença se o cliente encontrar mais barato.

Para além dos preços ainda mais baixos, os portadores de cartão “Poupança” ou cartão “Os Mosqueteiros” terão ainda ofertas extra, por forma a premiar aqueles que já são seus clientes. Na primeira semana, os clientes com cartão ganham 10€ em cartão numa compra de valor igual ou superior a 50€.

Michel Silva, administrador de Marketing do Intermarché, explica que esta campanha surgiu com um objetivo muito claro: “O Intermarché pretende levar aos portugueses os melhores produtos aos melhores preços, reforçando a sua imagem de preços baixos num mercado cada vez mais concorrencial.”

O responsável acrescenta ainda que “a mega campanha das 5 semanas com produtos a valores inigualáveis é a concretização da promessa que dá vida à nossa assinatura: juntos pelo melhor e mais barato.”

Esta não é a primeira vez que o Intermarché organiza uma campanha com esta dimensão em Portugal, mas lá fora as promoções da insígnia têm dado que falar com autênticas corridas às lojas e produtos a esgotarem em apenas horas.