Intermarché investe 1 milhão de euros na ampliação e renovação da loja de Alvor

O Intermarché reabriu a sua loja de Alvor, no passado dia 23 de março, depois do investimento de cerca de um milhão de euros, que se traduziu na ampliação do espaço que se apresenta agora com 568 metros quadrados e com novos serviços.

“Com esta ampliação está prevista a criação de oito novos postos de trabalho na região, perfazendo um total de 27 colaboradores que todos os dias estarão disponíveis na loja, para responder às necessidades dos clientes”, salientam os responsáveis.

Franck Santemarie, gerente da loja do Intermarché de Alvor, afirma: “A loja que agora reabre é uma loja maior, com mais serviços, que irá permitir que os nossos clientes melhorem a sua experiência de compra. Na base deste investimento está a premissa que nos rege todos os dias: responder às necessidades de todos os que nos visitam com os melhores produtos aos melhores preços”.

A loja situada em Alvor conta agora com um novo serviço de cafeteria e secções de padaria, frutaria e take away totalmente renovadas. Nesta última secção, destaque para o frango de churrasco preparado em carvão que é único na zona de abrangência da loja.