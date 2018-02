Inscrições abertas para BTT e Trail Alte 2018

Print This Post

Já estão abertas as inscrições para 20.ª edição do Passeio Maratona BTT Alte e para o terceiro Trail Alte, que se realizam no próximo dia 25 de abril.

Mantendo-se o espírito de verdadeira festa do desporto no dia da liberdade, haverá como sempre diversos níveis e distâncias: pequeno percurso familiar (cerca de 18 km),

passeio clássico (32 km, sendo este uma reedição do 1.º Passeio BTT de Alte),

meia maratona (48 km) e maratona (74 km).

Esta maratona inclui também uma prova da Taça do Algarve de Maratonas XCM que, este ano, conta como uma maratona inter-regional pontuável para a Taça de Portugal de Maratonas.

A organização volta a apostar este ano este ano no Trail (corrida/caminhada) com percurso independente de 13 km. Também se mantém o passeio pedestre guiado com cerca de 10 km.

As inscrições pode ser efetuadas na internet (Apedalar.pt).