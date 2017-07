Inovação no topo das prioridades dos empresários algarvios

Connect on Linked in

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, com o apoio dos 16 municípios da região, concluíram no passado dia 28 de junho, em Loulé, as 16 ações de sensibilização para a inovação e de apresentação do projeto Inova Algarve 2020.

Estas ações contaram com mais de 300 participantes, entre empresários, representantes de empresas e de entidades regionais, assim como representantes do executivo dos municípios envolvidos.

Para além da apresentação dos objetivos e atividades previstas no âmbito do projeto Inova Algarve 2020, houve ainda a oportunidade de apresentar a todos os participantes as principais linhas que caracterizam a Estratégia Região de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS 3 Algarve) definida para ao período de 2014-2020.

Complementarmente, assistiu-se também nestas sessões ao testemunho de vários empresários da região que, beneficiando dos apoios previstos no âmbito do Programa Operacional Algarve 21, implementaram com sucesso projetos de investimento, onde a temática da inovação esteve muito presente.

Para dar seguimento aos objetivos do projeto, todas as empresas presentes nestas ações de sensibilização foram convidadas a preencher um levantamento de necessidades de inovação, bem como o BIALG – Barómetro para a Inovação no Algarve, que lhes permite desenvolver um autodiagnóstico que as ajudará a avaliar o respetivo potencial de inovação.

“Com base nos resultados das informações recolhidas, prevê-se identificar empresas com potencial de inovação, estimulando-as a implementar atividades inovadoras”, adiantaram os responsáveis.

Por outro lado, pretende-se ainda “capacitar e apoiar as empresas interessadas no desenvolvimento de projetos inovadores, com vista à apresentação de candidaturas ao Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 | Portugal 2020”.

