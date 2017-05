Início das obras do quartel da GNR marca Dia da Cidade de Quarteira

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Loulé lançou, no passado sábado, 13 de maio, a obra do novo Quartel da GNR em Quarteira, um dos momentos altos das celebrações do 18.º aniversário desta cidade.

O edifício do antigo quartel de Bombeiros localizado junto ao Calçadão será agora ampliado e reconvertido para acolher o quartel do Subdestacamento Territorial da GNR de Quarteira. O objetivo é criar um espaço com todas as condições para os militares que trabalham na cidade mas também estará direcionado para a população que acorre a estes serviços.

Custeada na totalidade pela autarquia louletana, a obra significará um investimento que ronda 1 milhão de euros e terá um prazo de execução de 365 dias.

O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, sublinhou a importância do lançamento desta obra: “Este é um momento muito significativo já que o polo urbano de Quarteira/Vilamoura, muito importante no contexto da rede das cidades do Algarve e do Sul do país, era o único que não tinha umas instalações condignas para que a GNR pudesse exercer as suas funções com eficácia”.

Recorde-se que, inicialmente, esta força de segurança esteve instalada no antigo aldeamento Algarve Sol, num lugar limitado e de difícil acesso, passando posteriormente para o edifício da antiga Escola Profissional.

“Hoje em dia, qualquer cidadão precisa cada vez mais de sentir que as forças de segurança cuidam da sua segurança pessoal, dos seus bens, da sua tranquilidade. Não queremos que à GNR do Concelho de Loulé falte nada e, como tal, empenhámo-nos a fundo. Quarteira é um destino turístico nacional que nos últimos anos rapidamente se requalificou aos olhos de Portugal. Com as questões da segurança não podemos ter uma relação ligeira”, frisou Vítor Aleixo.

Por seu turno, o major Paulo Santos, comandante do Destacamento Territorial de Loulé, falou da estreita colaboração entre a Câmara de Loulé e a GNR para levar por diante uma requalificação das instalações desta força de segurança no concelho. A par de Quarteira, estão ainda em curso a construção de um quartel de raiz na freguesia de Almancil e a adaptação do posto da GNR em Salir (a inaugurar em breve). Também as instalações de Loulé foram alvo de requalificação.

Equipamentos para promoção do desporto

Durante a tarde as atenções centraram-se também nos espaços urbanos que estão a ser requalificados com vista à promoção do desporto. Junto à Igreja de S. Pedro do Mar, o executivo da Câmara e executivo da Junta visitaram as Ruas Coppingen e Stuttgart, zona densamente habitada no coração da cidade e onde irá nascer um espaço verde, arborizado, com equipamentos de outdoor fitness e espaço infantil que ficarão ao serviço da população, com o objetivo de estimular a atividade e a vida social. Será criada ainda uma zona de estacionamento e a iluminação será reforçada.

Trata-se de uma intervenção integrada na filosofia do projeto europeu “Vital Cities”, liderado por Loulé, e que pretende quebrar barreiras sociais, trazendo as pessoas para a rua para praticarem desporto. O investimento é de 240 mil euros, prevendo-se que esteja concluída durante a primeira quinzena de julho.

Já no Calçadão Nascente, foi inaugurada a zona de Street Workout, agora requalificada com a colocação de novos equipamentos. Esta constitui mais uma zona aberta à população para a prática desportiva na cidade.

“Temos uma série de jovens muito interessados em fazer a cultura do seu corpo e a interessarem-se pelo seu bem-estar físico. Hoje surgem equipamentos no espaço público onde é possível praticar desporto informalmente. Este é um fenómeno novo e a Câmara de Loulé e Junta de Quarteira já estão nessa linha”, considerou Vítor Aleixo. Nesse sentido, está previsto um equipamento de Street Workout, de maior dimensão, no Passeio das Dunas. Também Loulé será beneficiado com um novo espaço.

Alunos e personalidades distinguidos

O auditório do Centro Autárquico voltou a ser palco de mais uma edição da entrega de Prémios de Reconhecimento Mérito Escolar e Cidadãos de Mérito da Freguesia. Este ano, foram distinguidos os alunos Ana Catarina Sousa (9º ano da Escola EB2,3 D. Dinis), Mariana Encarnação (9º ano da Escola Drª Laura Ayres) e David Andrade (12º ano da Escola Drª Laura Ayres).

Quanto aos quarteirenses que se destacaram no exercício da sua atividade, nesta edição os distinguidos foram Generosa Conceição (“Ti Generosa”), parteira, o padre Elísio Dias, à frente da Paróquia de Quarteira há vários anos, e Manuel de Brito Pardal, poeta popular.

“Trata-se de um momento em que estes cidadãos de Quarteira foram homenageados e a sua memória evocada como exemplar para todos nós e para as gerações futuras. Por outro lado, numa linha de valorização dos nossos melhores, também distinguimos os nossos jovens que nas escolas de Quarteira se destacaram pelos resultados alcançados e que devem ser enaltecidos porque são bons alunos, porque se esforçam e porque é deles que o futuro muito espera”, afirmou o edil a título de balanço desta iniciativa.

As comemorações do Dia de Quarteira arrancaram no dia 12, com a atuação da fadista Gisela João, uma das novas vozes do fado, que levou muitos quarteirenses à Praça do Mar.

Já no dia 13, de entre as atividades culturais que decorreram destaca-se mais uma exposição de rua com trabalhos realizados pelas utentes do Cantinho da Amizade, desta vez designada “Gotas do Mar”, e que vai agora embelezar a Rua Vasco da Gama.

As celebrações do 18º aniversário da Cidade de Quarteira encerraram com a atuação de algumas bandas locais, projetos que começam agora a surgir na cidade, dando a conhecer a criatividade artística dos jovens da cidade: Be Myself, Sacik Brow, Miranda Eloquente, The Road, Sara Lawrence&The Bullets e The Fisherman.