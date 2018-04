Infraestruturas de Portugal vai fazer “obras urgentes” na EN 125

Connect on Linked in

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai avançar, na segunda quinzena de maio, com “obras de urgência” em troços localizados no Algarve de três estradas nacionais (124, 125 e 396). Os trabalhos incluem repavimentação e marcação horizontal e deverão estar concluídos “antes do período do verão”, garantiu a IP.

No caso da EN 125, estes trabalhos servem para melhorar as condições de circulação e de segurança na estrada enquanto não avança o projeto de requalificação que, recorde-se, está pendente de um visto do Tribunal de Contas que só pode ser emitido quando este organismo receber os esclarecimentos adicionais que foram solicitados à Infraestruturas de Portugal.

As obras anunciadas vão decorrer na EN 125 (numa extensão de 38 quilómetros), entre os concelhos de Olhão e de Vila Real de Santo António, na EN 124 (cerca de 10 quilómetros), entre Porto de Lagos (concelho de Portimão) e o concelho de Silves, bem como na EN 396, junto ao nó com a A22 (no concelho de Loulé).

Os trabalhos têm um prazo de execução de 45 dias, as três empreitadas estão orçadas em cerca de um milhão de euros e consistem “na reparação das patologias identificadas, ao nível do pavimento, que envolvem a fresagem e repavimentação, o alteamento das bermas e a marcação horizontal da via”.

De acordo com a IP, durante o mês de maio também será lançada a empreitada de reabilitação e reforço estrutural da ponte sobre a ribeira de Almargem, na EN125, concelho de Tavira.