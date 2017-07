INEM reforça meios de emergência no Algarve

Connect on Linked in

Mais sete ambulâncias e dois motociclos vão reforçar o dispositivo de meios do INEM da Região do Algarve nos meses de verão, que se juntam aos 37 meios de emergência médica disponíveis em permanência.

A grande novidade é a atribuição de uma ambulância ao concelho de Alcoutim. Com a constituição de um Posto de Emergência Médica no Corpo de Bombeiros Voluntários de Alcoutim, o INEM capacita, à exceção do concelho de Castro Marim que não dispõe de Bombeiros ou Cruz Vermelha, a totalidade dos concelhos do Algarve com uma ambulância do INEM.

As ambulâncias de reforço serão distribuídas por Portimão (duas), Altura, Almancil, Ferreiras, Armação de Pêra e Albufeira. Os motociclos serão colocados em Portimão e Albufeira.

A cerimónia de celebração dos protocolos de cooperação entre o INEM, os Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, com vista a reforçar os meios de emergência e a capacidade de resposta a situações de acidente ou doença súbita, realizou-se esta segunda-feira, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.