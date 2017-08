Incubadora de empresas nasce em Portimão

Connect on Linked in

O município de Portimão inaugura hoje a primeira incubadora de empresas. A ‘Startup Portimão’ está instalada no autódromo do Algarve e o espaço servirá para ali serem criadas e desenvolvidas empresas, apoiadas nas primeiras etapas das suas vidas. O administrador Luís Matos Martins adianta ao JA que, nesta primeira fase, serão criados 40 postos de trabalho. Depois, o céu é o limite…

Esta quinta-feira, dia 10 de agosto, marca o arranque da ‘Startup Portimão’. A abertura das portas está marcada para as 17h00, no Autódromo Internacional do Algarve, onde esta incubadora de empresas ficará integrada no Centro de Negócios de Portimão.

O projeto é promovido pela Câmara de Portimão, com a presidente Isilda Gomes a considerar que este pode ser um marco importante para o futuro do concelho e da região. Segundo a autarca, a ‘Startup Portimão’ nasce com o objetivo de “promover o empreendedorismo e inovação no concelho de Portimão, criar emprego e fixar pessoas no território, disponibilizando o ambiente e os serviços indispensáveis ao desenvolvimento dos negócios”.

Segundo apurámos, nesta primeira fase, os promotores pretendem chegar aos 40 postos de trabalho, número que poderá ser amplamente alargado com a chegada de mais empresas.

Em declarações esta semana ao JA, o administrador Luís Matos Martins explica que o objetivo da ‘Startup Portimão’ é “apoiar todos aqueles que pretendam lançar o seu negócio, reunindo as condições necessárias para que as boas ideias e os seus promotores permaneçam em Portimão”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve