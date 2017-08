IKEA está a recrutar 700 pessoas no Algarve para os seus centros comerciais

Connect on Linked in

A segunda edição da Feira de Emprego promovida pelo Mar Shopping Algarve começou esta quinta-feira e vai decorrer até sábado no espaço exterior da loja IKEA de Loulé.

O evento, que conta com a colaboração do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), visa recrutar cera de 700 trabalhadores (a tempo inteiro e em ‘part-time’) para 170 lojas do Mar Shopping Algarve e do Designer Outlet Algarve, os dois centros comerciais do grupo IKEA que vão abrir naquele local ainda este ano.

Estão presentes no evento mais de 40 marcas. Os interessados podem visitar a feira até às 19h00 do próximo sábado, 02 de setembro.